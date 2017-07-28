Культура
 

Azekel и Крисчен Сэндс выступят на фестивале Skolkovo Jazz Science

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Британский музыкант Azekel и трио американского пианиста Крисчена Сэндса станут хэдлайнерами II международного фестиваля Skolkovo Jazz Science, который пройдет 26 августа на территории инновационного центра «Сколково». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На двух сценах фестиваля — Classic Stage и Young Blood Stage — выступят восемь коллективов, среди которых «Маримба плю»с, «Музыка Вива», Jekka, «Число Пи» и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Частью фестиваля станут открытые дискуссии, которые также пройдут на главных площадках. В сотрудничестве с фестивалем науки WOW!HOW? на Skolkovo Jazz Science будут представлены интерактивные зоны и арт-объекты, визуализирующие идею синергии музыки и науки. Каждый гость сможет принять участие в открытых экспериментах в реальном времени, посетить научный буфет и понаблюдать за созданием криомороженного или зыбучих песков из крахмала и воды.

Британец Azekel известен широкой публике благодаря сотрудничеству с Massive Attack (на ЕР Ritual Spirit) и группой Gorillaz (альбом Humanz).

Свой первый альбом Крисчен Сэндс выпустил, кода ему было 13 лет. Сейчас в его багаже пять номинаций на премию «Грэмми» и сотрудничество с Оскаром Питерсоном, Билли Тейлором, Кристианом Макбрайдом, Уинтоном Марсалисоми множеством других музыкантов. В 2012 году Крисчен стал обладателем престижного звания Steinway Artist.

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