Поклонявшийся букве «Ё» уральский сектант получил условный срок

Житель Еманжелинского района Челябинской области, адепт религиозного движения «Духовно-Родовая Держава Русь», в центре учения которого — поклонение букве «Ё», получил 2,5 года условно за распространение экстремистских материалов. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Пятый канал.

Движение признали экстремистским еще шесть лет назад. Тогда сектант получил пять лет тюрьмы за проповедь своего учения — он распространял брошюры среди жителей района. Выйдя на волю, мужчина продолжил миссионерство и направил запрещенные материалы в местные органы власти. Вскоре на это обратил внимание Следственный комитет, и он вновь оказался в суде.

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Члены «Духовно-Родовой Державы Русь» поклоняются славянским богам Род и Лада и чтят букву «Ё», считая, что ее каналом общения с космосом и Вселенной.

В 2012 году Минобрнауки разработало законопроект, регламентирующий использование букв «ё» и «е». Отмечалось, что ошибочное употребление этих букв влечет трудности для граждан при обращении в ЗАГС, Пенсионный фонд РФ, органы соцзащиты. В декабре того же года Минобрнауки выпустило разъяснение: буква «ё» пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова либо когда необходимо указать произношение малоизвестного слова.

