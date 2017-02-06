Букву «ё» предложили закрепить в названии двух поселков в Заполярье

Букву «ё» предложили законодательно закрепить в названиях двух населенных пунктов Заполярья — Енского и Ены, сообщает «Интерфакс». Соответствующий законопроект разработан региональным Минюстом и выложен для обсуждения на сайте «Открытый электронный регион».

Министерство юстиции региона ссылается на справочник административно-территориального деления с 1930 по 1993 год, где верным является написание названий поселков с буквой «ё». Кроме того, данное написание используется в Росреестре и государственном каталоге географических наименований.

Материалы по теме Йо-мойо Что нам делать с буквой ё на письме?

Оба поселка располагаются на западе Мурманской области, их население составляет 300 и 1,4 тысяч человек соответственно. Ена — один из первых населенных пунктов в этой части полуострова, финны основали его в 1840 году. Название его происходит от идущей рядом реки, протекающей через весь Кольский полуостров.

Енский был основан в 1950 году. Он расположен на берегу озера Сейто.

В 2012 году Минобрнауки планировало разработать законопроект, регламентирующий использование букв «ё» и «е». Отмечалось, что ошибочное употребление этих букв влечет трудности для граждан при обращении в ЗАГС, Пенсионный фонд РФ, органы соцзащиты. В декабре того же года Минобрнауки выпустило разъяснение: буква «ё» пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, либо когда необходимо указать произношение малоизвестного слова.