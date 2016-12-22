Власти Среднего Урала вернут букву «ё» в названия поселков

В Свердловской области изменят написание названий малых населенных пунктов, в которых присутствует буква «ё». Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Znak.com со ссылкой на министерство строительства и развития инфраструктуры региона.

По данным издания, сейчас подготовлен проект поправок в закон «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

Следуя документу предлагается заменить наименование «Лебедкино» на «Лебёдкино», «деревня Темно-Осинова» — на «Тёмно-Осинова», «деревня Харенки» — «деревня Харёнки», «поселок Леневка» — «поселок Ленёвка». Как уточняет Znak.com, таких изменений в законопроекте множество.

При этом в прежнем виде останется наименование города Артемовский и название соответствующего района.