Российские десантники получат 150 единиц новой бронетехники за год

Воздушно-десантные войска России получат в 2017 году около 150 новых боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МД «Ракушка». Об этом, как передает ТАСС, рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«В соответствии с государственной программой вооружения в этом году ВДВ обеспечиваются планово новой боевой техникой. Всего получим три батальонных комплекта, в каждый из которых входят и БМД-4М, и БТР-МД», — отметил он.

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Он пояснил, что первый комплект уже передан 31-й десантно-штурмовой бригаде, а второй она получит 1 августа. Третий комплект в ноябре отправят в 237-й десантно-штурмовой полк из состава 76-й десантно-штурмовой дивизии.

БМД-4М (также иногда именуется «Садовница») — это модернизация машины БМД-4 с измененной конструкцией корпуса, новым двигателем и ходовой частью. Машина в значительной степени унифицирована по основным узлам с БМП-3, в частности, оснащена боевым модулем «Бахча-У», чье вооружение тождественно вооружению БМП-3 (100-миллиметровая и 30-миллиметровая пушки, а также 7,62-миллиметровый пулемет). Технику впервые показали в 2008 году.

БТР-МД «Ракушка» — авиадесантируемый бронетранспортер, разработан на замену устаревших бронетранспортеров БТР-Д в соединениях ВДВ.