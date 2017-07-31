Президент Польши ветировал смутившие ЕС законы о реформе судебной системы

Польский президент Анджей Дуда наложил вето на два законопроекта о Верховном суде, вызвавшие протесты в стране и критику со стороны ЕС. Об этом сообщается в Twitter канцелярии главы государства.

«В соответствии со статьей 122 раздела 5 конституции, президент Анджей Дуда отправил законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сейма», — говорится в сообщении.

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Согласно положениям одного из законопроектов, парламенту, большинство в котором принадлежит правящей партии, предоставится возможность выбирать 15 из 25 членов Национального судебного совета. Это орган, отвечающий за назначение судей и обеспечивающий независимость правосудия. Другой законопроект предполагает усиление полномочий министра юстиции. В частности, он сможет назначать большую часть главных судей страны и в любое время снимать их с должности.

Дуда предложил несколько поправок в документ, предусматривающих некоторое ограничение полномочий главы Минюста. Однако оппозиция по-прежнему считает изменения незначительными и противоречащими принципу разделения властей.

В Еврокомиссии в случае принятия первоначальной версии законов пригрозили лишить Варшаву права голоса в Совете ЕС. Проект судебной реформы вызвал массовые акции протеста в стране. Самая масштабная демонстрация прошла в польской столице и собрала несколько десятков тысяч человек.