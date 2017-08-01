Признавшийся в убийствах ополченцев украинский «Доктор Мясо» посетил Петербург

Украинский врач-реаниматолог Александр Чернов, признавшийся в убийствах во время операций ополченцев в Донбассе, рассказал в социальной сети, что посещал Санкт-Петербург. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает kp.ru.

«Милый Санкт-Петербург! Прости, что не остался на День Флота (День Военно-морского флота отмечался в 2017-м 30 июля — прим. «Ленты.ру») — отговорили: будет много шпиков! Провел чудесные три дня! Я вернусь. Мы победим», — написал он в Twitter.

Подпись сопровождается фотографиями Чернова в различных местах Санкт-Петербурга.

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В июле 2016-го Чернов сообщал, что в июне выезжал на отдых в Крым. Он также выразил желание сдаться властям России за 100 миллионов рублей. В социальной сети он обратился к Следственному комитету России (СКР), написав: «Скоро будет дороже 100 000 000 (ста миллионов) рублей!»

В июне того же года СКР возбудил уголовное дело в отношении Чернова. Ему инкриминировали подстрекательство к применению запрещенных средств и методов ведения войны. Отмечалось, что своими действиями Чернов также нарушил положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и дополнительного протокола №2 к ней.

Ранее в том же месяце Чернов рассказал в интервью СМИ, что при оказании медицинской помощи ополченцам Донбасса делал все, чтобы нанести здоровью пациентов максимальный вред. «На первый взгляд это выглядело как сердечный приступ, инсульт или просто что-то непонятное», — привел он подробности. «Комсомольская правда» отмечает, что Чернов после своего рассказал получил прозвище «Доктор Мясо».

По словам Чернова, он отправлял все личные данные и диагнозы пациентов отправлял по электронной почте и Skype в Службу безопасности Украины.