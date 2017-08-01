«Ресницы» из мертвой мухи повергли в шок пользователей сети

Пользователь Twitter Молли Роббинс (Molly Robbins‏) опубликовала фотографию мертвой мухи и рассказала, что ее мать попыталась приклеить насекомое к веку, перепутав его с накладными ресницами из-за плохого зрения. Об этом сообщает The Independent.

Твит набрал почти 20 тысяч ретвитов и 58 тысяч лайков. Роббинс уточнила, что остановила мать, прежде чем она наклеила все ресницы. Тем не менее, пользователи в комментариях ужаснулись тому, что бы могло произойти, если бы женщина без очков не отослала фото своей дочери.

Некоторые пользователи выразили свои эмоции по поводу увиденного с помощью нескольких эмоджи, которые сдерживают подкатывающую тошноту. Другие отметили, что тоже имеют большие проблемы со зрением и понимают мать Роббинс.

Другие юзеры отказались верить в историю и попросили девушку не выдумывать небылицы ради интернет-славы.

В июне в сети прославилась жительница китайской провинции Сычуань, которая продемонстрировала макияж, сделанный со помощью подручных средств и еды. В качестве косметики девушка использовала все, что смогла обнаружить в офисе.