В Иордании лишат иммунитета женившихся на своих жертвах насильников

Парламент (Народное собрание) Иордании проголосовал за отмену статьи уголовного кодекса, которая гарантирует свободу насильнику, женившемуся на своей жертве после совершения преступления. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает The Independent.

Отменить данную норму УК (статья 308) в феврале призвал королевский комитет, ответственный за развитие судебной системы и обеспечение верховенства права.

В апреле, как сообщает BBC News, решение поддержало правительство. Однако его постановление могло быть заблокировано депутатами, которым предстояло устроить голосование по этому вопросу.

Согласно законам Иордании, изнасилование является уголовно наказуемым преступлением, при этом секс по обоюдному согласию с женщиной, не достигшей 18 лет (минимальный возраст вступления в брак) также считается изнасилованием. Если жертва младше 15 лет, то караться преступление будет смертной казнью, а если от 15 до 18, то семью годами лишения свободы.

Тем не менее в статье 308 оставалась лазейка, позволяющая насильнику избежать наказания. Сделать это можно было, если потерпевшей на момент преступления было от 15 до 18 лет, половой акт был по обоюдному согласию, и мужчина решил жениться на своей жертве. Оговаривалось, что супруги должны прожить в браке не менее пяти лет, отмечает Step Feed.