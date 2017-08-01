На Мадагаскаре в результате ДТП погибли 34 паломника-протестанта

Жертвами крупного ДТП на севере Мадагаскара стали 34 паломника-протестанта. Об этом сообщает Le Figaro.

«Водитель автобуса, в котором ехали верующие, не справился с управлением на подъеме. Машина упала в овраг с высоты около 20 метров, несколько раз перевернулась и загорелась», — рассказала пресс-секретарь национальной жандармерии Эрилалатьяна Андрианаризаона (Herilalatiana Andrianarisaona).

Всего в автобусе находились более 100 человек. Авария произошла в 70 километрах от столицы острова Антананариву.

29 января на Мадагаскаре жертвами ДТП в районе города Анджозороб стали 45 человек. Все они были гостями свадьбы. Грузовик с примерно 70 родственниками молодоженов упал с моста в реку Мананара.

Как рассказала мэр города Лова Андриаманантсоа, на месте погибли, 27 женщин, 9 мужчин, включая виновников торжества, а также девять детей. Большинство из них утонули в воде. Травмы получили еще 24 человека.