Малахов назначен на пост главного редактора RNS

Александр Малахов назначен на пост главного редактора информационного агентства Rambler News Service (RNS). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Rambler&Co.

С 2015 года Малахов занимал позицию заместителя главного редактора RNS. До этого он руководил службой экономической информации информационного агентства ТАСС и несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете «КоммерсантЪ».

Ранее агентством RNS руководил Петр Канаев, который покидает компанию.

«Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время Rambler News Service стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России, что подтверждает ряд наград, полученных в 2016 году. Мы благодарны Петру за его работу и желаем ему профессиональных успехов в новых проектах», — заявил исполнительный директор Rambler&Co по медиа Алексей Гореславский.

Информационное агентство Rambler News Service входит в группу компаний Rambler&Co. Портал фокусируется на освещении российских и мировых корпоративных событий.