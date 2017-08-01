Пенсионный фонд России опубликовал отчет о работе в 2016 году

Пенсионный фонд России (ПФР) опубликовал ежегодный отчет о главных направлениях и итогах своей работы. В документе отражены основные показатели российской системы пенсионного и социального обеспечения за 2016 год, включая численность пенсионеров и размеры их пенсий, сборы страховых взносов, данные о формировании пенсионных накоплений, показатели государственных программ по софинансированию пенсии и материнскому капиталу, реализованные мероприятия в области развития системы государственных услуг Пенсионного фонда, а также информацию об исполнении бюджета ПФР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в фонде.

Как отметил глава ПФР Антон Дроздов, ключевой результат работы фонда в 2016 году — полная и своевременная выплата всех видов пенсий и социальных пособий во всех регионах России.

«Фонд без сбоев произвел все предусмотренные законодательством индексации и направил на пенсионное обеспечение 42,9 миллиона пенсионеров свыше 6,5 триллиона рублей», — добавил он. В 2016 году средний размер страховой пенсии по старости составил 13,17 тысячи рублей, социальной пенсии — 8,56 тысячи рублей, а ежемесячные выплаты участникам Великой Отечественной войны к концу года достигли 32,9 тысячи рублей.

Кроме того, в прошлом году было проведено свыше 20 миллионов социальных выплат на сумму 572 миллиарда рублей. Еще почти 100 миллиардов рублей направили на федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам для обеспечения их дохода на уровне прожиточного минимума в регионе проживания.

«В 2016 году был продолжен курс на снижение зависимости бюджета ПФР от трансфертов из федерального бюджета. Трансферт на сбалансированность системы обязательного пенсионного страхования составил 988,6 миллиарда рублей, то есть 15,4 процента от всех расходов на страховую пенсию. Наша цель — снижать это соотношение и далее: до 14,2 процента — в 2017 году, до 13,6 процента — в 2019 году», — заявил Дроздов.

В прошлом году ПФР направил 365,3 миллиарда рублей по заявлениям владельцев сертификатов материнского капитала, определившихся с направлением использования денег. Всего с момента запуска программы фонд перечислил российским семьям 1,7 триллиона рублей.

ПФР не относится к числу организаций, для которых публикация отчетных сведений носит обязательный характер, но, учитывая социальную значимость возложенных на ПФР функций, фонд проводит политику информационной открытости и ежегодно обнародует данные о своей работе.