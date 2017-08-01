Российская молодежь сочла Путина грамотным и компетентным

Большинство российской молодежи поддерживает политику президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, проведенного Центром социологии студенчества. Цифры во вторник, 1 августа, приводит ТАСС.

О поддержке политики главы государства заявили более 80 процентов опрошенных. 11 процентов сообщили, что «скорее не поддерживают», а три процента — не поддерживают полностью.

Студентов также спросили о личном восприятии Путина. 46 процентов заявили о симпатии к главе государства, 31 процент — о восхищении. Пять процентов респондентов отметили, что относятся к президенту выжидательно или настороженно.

Более 90 процентов опрошенных считают Путина грамотным и компетентным человеком. 89 процентов уверены, что он является уравновешенным, рассудительным и уверенным в себе.

Отмечается, что участие в опросе приняли более двух тысяч человек — учащиеся высших и средне-специальных учебных заведений из более чем 30 регионов России. Ссылки на опрос распространялись через студенческие сообщества в соцсетях.