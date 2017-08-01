Лагутенко в идиллическом березовом лесу стал МумийТроном и отомстил пришельцам

Группа «Мумий Тролль» выпустила клип на песню «Отв. за Романтику». Ролик опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 1 августа.

«Видео появилось благодаря сотрудничеству Ильи Лагутенко с Little Big Production — петербургской командой "креативных хулиганов" — музыкантов, видео-блогеров, авторов ироничных видео и клипов, собирающих десятки миллионов просмотров», — говорится в подписи к записи.

Отмечается, что клип снят «в эстетике и стилистике ретро-фантастических фильмов», а лидер команды Илья Лагутенко предстает «в образе МумийТрона — космического пирата-злодея».

«Мы видим его за "пультом управления" космического корабля, а затем — в идиллическом березовом лесу, вместе с дочерью, которую, как оказывается, похитили пришельцы, и романтик перевоплощается в МумийТрона. И мстит!» — гласит анонс.