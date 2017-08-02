В Новой Москве две бригады строителей избили друг друга кувалдами и лопатами

Около 40 рабочих участвовали в массовой драке на стройке в поселке Коммунарка Новой Москвы. Об этом 2 августа сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что конфликт произошел во вторник, 1 августа, на месте возведения жилого комплекса «Бунинские Луга». Рабочие одной из бригад выбросили мусор с крыши постройки, что вызвало возмущение их коллег. Завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку с использованием кувалд, лопат и железных арматур.

Шесть человек получили различные травмы. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего.

14 мая 2016 года массовая драка произошла на Хованском кладбище в Москве. В ней участвовали около 200 человек, применялись огнестрельные орудия, лопаты, куски арматуры, биты. Трое граждан Таджикистана были убиты в ходе конфликта, еще четверо отправились в реанимацию. Пострадало 26 человек.