В Афганистане подвергся нападению конвой НАТО

По дороге в аэропорт афганского города Кандагар подвергся нападению конвой сил НАТО. Видео публикует Ruptly. По данным местных полицейских, в результате атаки есть убитые и раненые. Официальные источники в командовании сил альянса не подтвердили гибель военнослужащих.

В свою очередь, Deutsche Welle со ссылкой на афганский телеканал TV1 передает, что атаке подверглась американская колонна: в конвой врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой, погибли трое военных. Их тела вывезены с места нападения на вертолете.