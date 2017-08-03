Трамп собирался сыграть президента в «Акульем торнадо 3» за два года до выборов

Президент США Дональд Трамп должен был исполнить роль верховного главнокомандующего в кино за два года до инаугурации. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Трампу предложили участвовать в съемках фильма-катастрофы «Акулий торнадо 3», вышедшего на экраны в 2015 году. По словам представителей бизнесмена, он ответил положительно.

Отмечается, что предприниматель был польщен таким предложением.

Как вспоминают создатели картины, контракт был составлен сразу после успешных переговоров и отправлен адвокату Трампа Майклу Коэну, однако ответа не последовало. Через несколько недель представители бизнесмена заявили, что он задумался о президентской кампании. «Мы свяжемся с вами. Но это, вероятно, не лучшее время», — отметил адвокат.

Продюсеры заключили договор с другим актером, предпринимателем Марком Кьюбаном, что возмутило Коэна. «Как вы смеете? Дональд хотел это сделать», — написал юрист Трампа авторам фильма, пригрозив засудить их, после чего корреспонденция между двумя сторонами прекратилась.

«Акулий торнадо 3» стал одной из частей франшизы, которая стартовала в 2013 году. 6 августа в прокат выйдет шестая лента серии.

Инаугурация президента США состоялась 20 января.