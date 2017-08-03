H&M рассекретил свой новый бренд

Компания H&M раскрыла дополнительную информацию о своем новом бренде — Arket. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Highsnobiety.

Представитель фирмы подчеркнул, что марка «призвана демонстрировать качество, благодаря хорошо сделанным и долговечным продуктам, которые можно использовать долгие годы». В дебютную коллекцию войдут куртки и сумки. Вещи под маркой Arket будут стоить дороже среднего. Цены будут варьироваться от 42 до 123 долларов. Фирменный магазин откроется в Лондоне 25 августа.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

О запуске нового бренда компания объявила в конце марта 2017 года. «Мы думаем, что для современного клиента важно объединить разные бренды под одной крышей», — прокомментировал тогда представитель марки.