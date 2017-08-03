Дизайнер Александр Вонг повесил на Леди Гагу бахрому

Американская певица Леди Гага начала свое мировое турне Joanne. На первом выступлении в Ванкувере она появилась в сценическом наряде, который для нее сшил дизайнер Александ Вонг. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает Harper's Bazaar.

На сцену певица вышла в черном кожаном боди с длинной бахромой. «Этот костюм не только развивает тему Дикого Запада — одну из главных на подиуме в новом сезоне, но и одновременно отражает невероятную сногсшибательную энергию моей любимой певицы и превращает ее в ту самую Джоанну», — сказал модельер.

Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) — американская певица, автор песен, продюсер, дизайнер, актриса и благотворительница. В 2008 году выпустила дебютный альбом The Fame, за которым последовали еще пять успешных пластинок. Леди Гага — лауреат нескольких премий «Грэмми», MTV Video Music Awards и MTV Europe Music Awards. Известна своими экстравагантными нарядами.

Александр Вонг — американский дизайнер, бывший креативный директор французского модного дома Balenciaga. Первая коллекция дизайнера была представлена в 2008 году, тогда он выиграл премию Совета модельеров Америки. Одежду от Вонга продают несколько десятков мировых ретейлеров, в том числе Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Dover Street Market, Browns и Otte and Selfridges.