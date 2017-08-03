Появился тизер третьего сезона «Мистера Робота»

В сеть выложили тизер третьего сезона сериала «Мистер Робот». Ролик опубликован на YouTube-канале Trailers Promos Teasers.

В 15-секундном видео появляются несколько персонажей, в том числе заглавный герой. В кадре также показаны тикающие часы.

Проект вернется на телеэкраны в октябре. Точная дата премьеры новых эпизодов не уточняется. В новом сезоне будет 10 серий.

«Мистер Робот» выходит на канале USA Network с 2015 года. Сериал рассказывает о молодом хакере Эллиоте Алдерсоне, ведущем атаку на корпорацию, в которой он работает.