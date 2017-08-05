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Омские курсанты пересобрали УАЗ за четыре минуты и установили рекорд

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Курсанты Омского автобронетанкового инженерного института Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрущева установили новый рекорд по разборке и сборке автомобиля УАЗ. Они сделали это за четыре минуты, сообщает РИА Новости в субботу, 5 августа.

Молодые люди поставили рекорд во время открытия международного конкурса «Рембат». Они разобрали армейский УАЗ, после чего собрали обратно и уехали на нем. Отмечается, что прошлогодний показатель был улучшен на четыре секунды.

Заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков похвалил молодых людей за их заслуги. «Молодцы, другого слова и не подберешь», — отметил он.

В 2016 году полная сборка и разборка УАЗа была впервые продемонстрирована зрителям «Рембата». Видеозапись приобрела популярность в интернете, набрав несколько миллионов просмотров.

Видео: military Auto / YouTube

В мае 2016 года стало известно, что во время осмотра президентом России Владимиром Путиным в Сочи новой военной техники для вооруженных сил страны у автомобиля УАЗ заклинило ручку. После попыток генерала Александра Шевченко открыть автомобиль деталь оторвалась.

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