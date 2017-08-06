Журналист из США принял православие и женился на жительнице ДНР

Американский журналист Патрик Ланкастер, освещающий конфликт на востоке Украины, женился на жительнице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по имени Надежда. Об этом в субботу, 5 августа, сообщает телеканал «Звезда».

Как отмечается, венчание прошло в Храме Петра и Февронии в Донецке, за три дня до церемонии Ланкастер принял православие. Со своей будущей супругой американец познакомился в октябре 2014 года. У них есть сын, который является гражданином двух стран — ДНР и США.

Уезжать из Донецка молодожены не планируют, в США они готовы наведаться только ради встречи с родителями Ланкастера. Журналист отметил, что сотрудники ФБР посещали дом его родителей и задавали им вопросы, но «все закончилось хорошо».