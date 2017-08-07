Абрамович и Жукова расстались

Миллиардер Роман Абрамович и Дарья Жукова решили разойтись. Как сообщает Page Six (приложение газеты New York Post), супруги выпустили соответствующее совместное заявление.

Пара, у которой двое общих детей, объявила о разрыве в понедельник, 7 августа. Абрамович и Жукова утверждают, что расставание было мирным.

«Спустя 10 лет совместной жизни мы оба приняли трудное решение (...), однако мы остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые мы вместе развивали», — отметили супруги.