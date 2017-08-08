Российские аудиторы помогут властям Приднестровья реформировать экономику

Российские аудиторы помогают властям непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) реформировать экономику. Об этом заявил глава правительства Приднестровья Александр Мартынов в интервью телеканалу «Первый приднестровский».

«Диагностика показала, что бюджетный процесс [республики] малоэффективен, большую работу надо провести с точки зрения эффективности и прозрачности госзакупок», — отметил Мартынов, говоря о деятельности российских специалистов. Сейчас в Приднестровье работают две российские аудиторские компании.

Для проведения реформ Россия выделит республике 40 миллионов долларов помощи, сообщил премьер-министр. «Глубина проработки этого вопроса с обеих сторон — и России, и ПМР — говорит о том, что в ближайшее время, по крайней мере, на это рассчитываем, данная помощь в Приднестровье поступит», — подчеркнул он.

В конце июня бывший президент непризнанной ПМР Евгений Шевчук бежал в Молдавию. В мае президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Приднестровье никогда не получит независимость и не станет частью России.

В 1989-1992 годах между Молдавией и ПМР продолжался вооруженный конфликт. В 2006 году в Приднестровье прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.