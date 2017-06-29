Бывший президент Приднестровья рассказал подробности побега в Молдавию

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук подтвердил информацию о побеге в Молдавию, назвав это вынужденной мерой из-за того, что его «заказали». Об этом в четверг, 29 июня, он написал на своей странице в Facebook.

Шевчук объяснил, что принял решение перебраться на другую сторону Днестра, когда заметил, что его автомобиль сопровождают и преследуют черные джипы. «Как мне удалось выяснить по "горячим каналам", данные автомобили принадлежат сотрудникам службы безопасности фирмы "Шериф". Кроме того, мне сообщили, что меня "заказал" Виктор Гушан (президент холдинга «Шериф», — прим. «Ленты.ру»), а также что по его "заказу" подготовлена провокация с целью моего "устранения"», — отметил Шевчук.

Он добавил, что покинул Приднестровье не на лодке, а на такси, которое взял в Дубоссарском районе республики.

Материалы по теме Принуждение к Молдавии Почему в Кишиневе уверены в возвращении Приднестровья

Днем ранее спикер Верховного Совета ПМР Александр Щерба сообщил о бегстве Шевчука из ПМР. «Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове», — написал председатель парламента.

По словам Щербы, бывший лидер Приднестровья должен был присутствовать на сессии Верховного Совета, где рассматривалось представление прокурора республики о согласии парламента лишить Шевчука неприкосновенности, а также расследовать его деятельность. Следствие полагает, что Шевчук, будучи лидером страны, создал стабилизационный фонд, на который со специального газового счета было перечислено около 83 миллионов приднестровских рублей (восемь миллионов долларов).

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом.