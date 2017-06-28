Бывший президент Приднестровья тайно уплыл в Молдавию

Бывший президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Евгений Шевчук тайно покинул страну. Об этом в среду, 28 июня, сообщил в Facebook спикер Верховного Совета ПМР Александр Щерба.

«Ночью он переплавился на плавстредстве через Днестр и был уже в Молдове», — написал председатель приднестровского парламента.

По словам Щербы, бывший лидер Приднестровья должен был присутствовать на сессии Верховного Совета, где рассматривалось представление прокурора республики о согласии парламента лишить Шевчука неприкосновенности, а также расследовать его деятельность.

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Спикер пояснил, что накануне Шевчуку вручили необходимые документы.

Как уточняет РИА Новости, в среду парламент все же лишил бывшего президента ПМР неприкосновенности. По данным прокурора, против него возбуждено уголовное дело о хищении государственных средств в особо крупных размерах.

Следствие полагает, что Шевчук, будучи лидером страны, создал стабилизационный фонд, на который со специального газового счета было перечислено около 83 миллионов приднестровских рублей (восемь миллионов долларов), добавляет Sputnik Молдова.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.