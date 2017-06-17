Визит главы Приднестровья в Лондон возмутил Молдавию

Молдавские власти потребуют от Великобритании объяснений относительно визита главы непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского в Лондон. Об этом в субботу на пресс-конференции в Кишиневе заявил председатель парламента Молдавии Андриан Канду. Его слова приводит РИА Новости.

Канду выразил недоумение по поводу этого визита, но больше всего его возмутило то, что Красносельский был официально принят в МИД Великобритании.

«Мы поручили Министерству иностранных дел и европейской интеграции Молдавии проверить по официальным каналам достоверность информации. Если подтвердится (визит лидера ПМР в МИД Великобритании — прим. «Ленты.ру»), нужно принять все меры и узнать, почему происходит такое грубое нарушение международного права в условиях, когда Великобритания признает территориальную целостность Молдавии. Тогда будет соответствующая реакция», — заявил Канду.

Он сказал, что нужно выяснить, была ли это официальная встреча «или это был частный визит и встречи с гражданским обществом.

16 июня на сайте президента непризнанного Приднестровья появилась информация о том, что Красносельский посетил в Лондон. В британской столице он провел переговоры с российским послом в Соединенном Королевстве Александром Яковенко, выступил на площадке «Оксфордского союза» и «провел рабочую встречу в МИД Великобритании».

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В частности, во время визита в Форин-офис, Красносельский, как утверждается в сообщении, был принят директором управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.

«В ходе беседы был затронут широкий круг вопросов в области двустороннего взаимодействия Приднестровья и Великобритании. В рамках дискуссии состоялся обмен мнениями относительно отдельных параметров реализации на территории Приднестровья социально-гуманитарных и культурных проектов, в том числе, осуществляемых по линии посольства Великобритании», — говорится на сайте лидера ПМР.

В Молдавии визит главы непризнанного Приднестровья в Лондон назвали беспрецедентным. «Руководство Приднестровья и ранее посещало европейские страны, но лишь в рамках международных форумов. Поэтому визит Красноселького в британскую столицу и состоявшиеся там переговоры в МИДе Великобритании — случай беспрецедентный за все время существования непризнанной республики», — пишет молдавское издание Newsmaker.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии провозгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Вооруженное противостояние было прекращено Россией в 1992 году. В Тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать вопрос о воссоединении с Кишиневом. В 2006 году в республике прошел референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей республики высказались за независимость с последующим вхождением в состав России.