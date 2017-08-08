Минкульт поддержит новгородские фестивали

Четыре новгородских фестиваля получат федеральный статус. Об этом заявил прибывший в Великий Новгород министр культуры России Владимир Мединский после совещания по развитию культуры и туризма в регионе, сообщает РИА Новости.

Речь идет о фестивале и конкурс юных пианистов имени С.В. Рахманинова, «Княжья братчина» в Старой Руссе, Ганзейская неделя в Великом Новгороде и фестиваль «Забытый подвиг — Вторая ударная армия» в Тесово-Нетыльском.

«Забытый подвиг» станет официальным партнером Российского военно-исторического общества (РВИО).

Мединский отметил, что поддержка фестивалей сыграет роль в развитии не только культуры, но и туризма, так как большие и интересные события привлекают туристов из других регионов. Глава Минкульта подчеркнул уникальный туристский потенциал Новгородской области.

«Турист не должен приезжать в Новгородскую область на два дня, как сейчас. Нужно повышать звездность гостиниц, нужны качественные базы отдыха. Здесь есть уникальная природная рекреация в сторону Валдая, уникальная медицинская база. Если кто не знает, Старая Русса, например, старейший курорт на территории страны», — сказал Мединский.

«Ставка на развитие инфраструктуры, туристической привлекательности — очень правильная, потому что это живые деньги и инвесторы», — отметил министр.