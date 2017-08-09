В Пакистане смертник подорвал армейский патруль

На северо-западе Пакистана боевик-смертник подорвал армейский патруль. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в районе Верхний Дир провинции Хайбер-Пахтунхва. Разведка получила информацию о том, что там появились террористы, после чего в Дир были переброшены армейские подразделения. Во время поисковой операции один из боевиков подорвал себя, погибли офицер и три солдата.

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«Каждая капля крови наших героев — свидетельство того, что мы — единая нация, намеренная очистить нашу любимую родину от террористических элементов», — говорится в заявлении премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси.

Армейская операция в провинции Хайбер-Пахтунхва началась в июле 2017 года. Военные ведут тяжелые бои с боевиками пакистанского «Талибана» и отрядами, связанными с запрещенной в России организацией «Исламское государство» (ИГ).