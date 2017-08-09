Супруги купили улицу богачей в Сан-Франциско из-за ошибки с налогами

В Сан-Франциско из-за ошибки в процессе уплаты налогов власти города продали одну из элитных улиц. Обладателями части престижного квартала Presidio Terrace стали супруги Тина Лэм и Майкл Чэн, передает CNBC.

Сумма сделки составляет 90 тысяч долларов.

Эта территория была выставлена на продажу еще в 2015 году из-за того, что местные жители 30 лет не платили налог, составляющий всего 14 долларов в год. Проблема возникла по причине того, что счета по ошибке приходили на почтовый адрес бывшего представителя ассоциации жителей квартала.

При этом сами жители ничего не знали об аукционе, так как улица была выставлена на торги вместе с другими лотами.

Супруги не собираются продавать улицу обратно. Теперь они вправе распоряжаться тротуарами, деревьями и другими объектами общего пользования. Не исключено, что жителям теперь придется платить чете за парковку.

Владельцы элитной недвижимости уже обратились в органы местного самоуправления с просьбой отменить сделку, назвав ее хитрой уловкой для зарабатывания денег, отмечает «Би-би-си».

Дома на Presidio Terrace считаются одними из самых дорогих в городе. Один из них недавно выставлялся на продажу за 6,5 миллиона долларов, другой — за 14,5 миллиона долларов.

