В Общественной палате предложили увеличить доходы российских актеров

В Гражданский кодекс России необходимо внести поправки, которые увеличат доходы российских актеров и других участников кинопроизводства. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Денис Кирис, сообщает РИА Новости.

По мнению Кириса, эти меры повысят заинтересованность кинематографистов в качественной продукции.

«Все участники кинопроизводства должны быть экономически заинтересованы в конечном продукте, он должен быть успешен и приносить прибыль не только продюсерам», — отметил член Общественной палаты.

По его словам, сейчас работники киноиндустрии в России подвергаются дискриминации, так как не получают никаких отчислений в виде прокатных процентов, кроме гонораров.

«Всем известно не очень хорошее положение звезд советского кино. Так, организацию похорон недавно ушедшего Алексея Баталова взяло на себя министерство культуры. Легенда советского кинематографа фактически жил на одну пенсию. И таких примеров, к сожалению, очень много. Мы бы хотели, чтобы наши российские киноактеры, которые создают множество образов, на которых воспитывается нынешнее молодое поколение, не попали в такую ситуацию. Чтобы на исходе лет они не остались без средств к существованию», — сказал Кирис.

Сообщается, что в конце сентября в палате состоится круглый стол, по результатам которого будут подготовлены поправки в Гражданский кодекс для дальнейшего инициирования их внесения в нижнюю палату российского парламента.