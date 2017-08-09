Скончался замминистра по делам Северного Кавказа

Заместитель министра России по делам Северного Кавказа Андрей Резников скончался на 49-м году жизни после продолжительной болезни. Об сообщается на сайте ведомства в среду, 9 августа.

Руководство Минкавказа и коллектив министерства выразили соболезнования родным и близким Резникова. «Его уход — невосполнимая потеря для родных, друзей, единомышленников, коллег», — отмечается в сообщении.

Резников родился 26 ноября 1968 года в Норильске. Он окончил Саратовский политехнический институт по специальности «подъемно-транспортные машины и оборудование», а затем Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «юриспруденция».

До назначения на пост замглавы министра Минкавказа чиновник занимал руководящие должности в администрации Норильска и правительстве Красноярского края.

Прощание с Резниковым состоится 11 августа на Троекуровском кладбище в Москве.