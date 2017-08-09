В Калифорнии прошел чемпионат по серфингу среди собак

Видео: @BBCWorld / Twitter

В американском штате Калифорния прошел чемпионат по серфингу среди собак World Dog Surfing Championships. Видеозапись с домашними питомцами в воде опубликовали в микроблоге Twitter «Би-би-си» 7 августа.

По правилам конкурса, участники должны продержаться на доске так долго, как могут. Организатор чемпионата Андре Крамп (Andre Crump) отметил, что во время катания у каждой собаки прослеживается ее собственный стиль.

Как отмечается в подписях на видео, идея провести соревнование была навеяна фильмом 2002 года «Голубая волна» режиссера Джона Стоквелла. По сюжету герои киноленты, живущие на Гавайях, занимаются серфингом вместе с собаками.