69-я параллель
 

Forbes включил «Норникель» в список самых инновационных компаний мира

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«Норникель» вошел в список самых инновационных компаний мира, составленный Forbes, передает «Таймырский телеграф» в четверг, 10 августа.

Российская горно-металлургическая компания заняла 63 строчку в сотне лидеров. Кроме «Норникеля» в этот рейтинг включили только одну российскую компанию — ритейлер «Магнит». Он занял 53-ю позицию.

В список, по данным издания, включили крупные компании, с капитализацией свыше 10 миллиардов рублей, публикующие отчетность последние семь лет. В список не попали банки и энергетические предприятия, чья биржевая стоимость зависит от цен на полезные ископаемые, а не от инноваций.

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