Пытавшийся прогнать ос канадец поджег собственный дом

Житель канадского города Тандер-Бей (провинция Онтарио) случайно поджег собственный дом, желая избавиться от ос. Об этом сообщает UPI.

Владелец дома пытался придумать способ разобраться с насекомыми. В это время его отец решил налить в гнездо бензин, после чего поджег его. Огонь быстро распространился по внешней стене и достиг подвала.

Приехавшим по вызову пожарным пришлось удалить значительную часть облицовки дома и проломить стену. Огонь быстро потушили, и он не причинил зданию значительного вреда. Как отмечается, никто не пострадал: обошлось без ожогов и осиных укусов.

По словам Джона Капланиса (John Kaplanis), возглавляющего пожарную охрану округа Тандер-Бей, происшествие стало для погорельцев дорогостоящим уроком. «Лить бензин, а потом поджигать его не рекомендуется никогда, — пояснил он. — Все может пойти не так, как планировалось».

В 2003 году сообщалось, что житель Цюриха сжег три квартиры, пытаясь уничтожить осиное гнездо на крыше дома.