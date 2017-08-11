92-летнего отца покойного басиста Metallica заметили на концертах группы

Отец погибшего в 1986 году басиста американской группы Metallica Клиффа Бертона, 92-летний Рэй, регулярно посещает выступления команды своего сына. Об этом в пятницу, 11 августа, пишет NME.

Сообщается, что Рэя Бертона регулярно видят среди зрителей нынешнего мирового тура Metallica. Беседа с ним вышла в одном из подкастов группы. Бертон рассказал, что часть получаемых им авторских отчислений за работы сына он жертвует на поддержку музыкальных уроков в родной школе сына.

«Я отдаю деньги в школу, где учился Клифф, в Кастро-Вэлли. Думаю, что Клифф, будь он жив, делал бы то же самое. Он никогда не был против образования. Он очень его ценил», — сказал Бертон.

Клифф Бертон пришел в Metallica в 1982 году. В 1986 году тур-автобус группы попал в аварию, и Бертон погиб. Ему было 24 года.