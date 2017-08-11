Ченнинг Татум станцевал с продавщицей в провинциальном магазине

Голливудский актер Ченнинг Татум выложил в Facebook видео, на котором запечатлено, как он танцует в магазине вместе с пожилой чернокожей продавщицей по имени Беатрис.

Путешествуя по США, актер с друзьями зашел в магазин города Стейтсвилл (штат Северная Каролина). Познакомившись с продавщицей, он понял, что Беатрис не знает, что он голливудская знаменитость.

«Нет ничего лучше небольшой танцевальной вечеринки», — прокомментировал видео актер.

Ченнинг Татум начинал как модель, с 2004 года снимается в кино. Среди фильмов с его участием «Супер Майк», «Супер Майк XXL», «Шаг вперед», «Охотник на лис», «Омерзительная восьмерка», «Восхождение Юпитер» и «Да здравствует Цезарь».