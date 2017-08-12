Руководство «Звезды» отреагировало на брачное предложение ведущего в прямом эфире

Руководство телеканала «Звезда» прокомментировало поступок ведущего новостей Дениса Кочанова, который в прямом эфире предложил своей девушке выйти за него замуж. Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

«Насколько я знаю, Маргарита предложение приняла. (...) Денис ей воспроизвел его тет-а-тет уже дома после эфира. Ждет ребят, уверен, счастливое будущее. Отпуск, если Денис, конечно, захочет. Совет да любовь!» — отметил главный редактор информационной службы «Звезды» Максим Додонов.

11 августа, завершая утренний новостной выпуск Кочанов, сказал, что в мире не хватает положительных новостей. Затем он достал из кармана коробочку с кольцом, опустился на колено и предложил возлюбленной выйти за него замуж.

В своем Facebook девушка, которую зовут Маргарита Степанова, написала, что ответила «да». «Я выйду замуж за самого мужественного, заботливого и любящего человека! Спасибо тебе за твою любовь, которая уже изменила мою жизнь!» — отметила она.