В Узбекистане повысят номинал самой крупной банкноты

ЦБ Узбекистана со следующей недели введет в обращение банкноту достоинством 50 тысяч сумов. Представители регулятора также отметили, что после празднования Дня независимости 1 сентября в республике будет проведена унификация валютного курса. Об этом сообщает в понедельник, 14 августа, сообщает «Радио Озодлик» (местная редакция «Радио Свобода»).

В социальных сетях распространилось изображение новой банкноты. Она бледно розового цвета, на ней изображена птица Хумо. Отмечается, что у нее есть водяной знак в виде герба Узбекистана и защитная нить.

Новая купюра будет стоить менее 10 долларов, что связано с сильным обесцениванием сума в последнее время. Официальный курс составляет около 4000 сумов за доллар, но на черном рынке американская валюта торгуется намного дороже.

Как отмечает Sputnik Узбекистан, местные валютные менялы утверждают, что 14 августа продажа практически не велась и многие точки были просто закрыты. Продавцы связывают происходящее с готовящимися изменениями на валютном рынке и открытием свободной конвертации. Кроме того отмечается, что на улицах идет установка банкоматов для выдачи наличных с банковских карт. Пользователи могут обналичить в них до 100 тысяч сумов.

Шесть месяцев назад в Узбекистане была введена в оборот самая крупная на тот момент банкнота достоинством 10 тысяч сумов.