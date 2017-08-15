Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley

В американском городе Белвью, штат Вашингтон, задержан 32-летний водитель, который протаранил Rolls-Royce и Bentley. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Associated Press.

Очевидцы утверждают, что он несколько раз направил свой автомобиль марки Honda в припаркованные машины. Водитель объясняет свои действия тем, что после трех дней без сна у него началась паническая атака.

Rolls-Royce и Bentley получили значительные повреждения. Нанесенный ущерб оценивается в 500 тысяч долларов. Автомобильный дилер уведомил полицию, что обе машины, скорее всего, не подлежат восстановлению. Задержанного водителя обвинили в вандализме.

В 2016 году сообщалось, что автомобилист Владислав Кантемиров, который врезался на ВАЗ-2114 в Rolls-Royce Phantom челябинского бизнесмена Александра Аристова, задумался о продаже почки для возмещения ущерба.