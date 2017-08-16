Ретейлер «Дикси» сократил прибыль и нарастил убытки в 2017 году

Чистая прибыль группы компаний «Дикси» во втором квартале снизилась в 5,4 раза — до 199 миллионов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на данные ретейлера.

Чистый убыток компании за первое полугодие 2017 года составил 1,4 миллиарда рублей, что в 3,28 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что выручка «Дикси» снизилась во II квартале 2017 года на 15,2 процента в годовом выражении, до 71,3 миллиарда рублей.

Чистый убыток группы компаний в третьем квартале 2016 года составлял 1,6 миллиарда рублей, в четвертом квартале 2016 года — 756 миллионов рублей, в первом квартале 2017 года — 1,6 миллиарда рублей.

В первом полугодии 2017 года капитальные затраты ретейлера снизились в 1,74 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 2,4 миллиарда рублей. Как сообщил генеральный директор ретейлера Сергей Беляков в ходе телефонной конференции для инвесторов, капзатраты «Дикси» в 2017 году могут сократиться на 16–26 процентов по сравнению с 2016 годом — до 7–8 миллиардов рублей. В 2016 году капитальные расходы «Дикси» составили 9,5 миллиарда рублей.

Ранее 16 августа стало известно, что Московское областное УФАС России возбудило дела в отношении «Дикси» и «Магнита» по признакам нарушения закона «О торговле». Как выявило в ходе проверки ведомство, ретейлеры установили различные требования по выплате вознаграждений, что говорит о создании дискриминационных условий для поставщиков.

В ФАС отметили, что создание дискриминационных условий торговыми сетями влечет наложение административного штрафа, который для юридических лиц составляет от 2 млн до 5 миллионов рублей.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, прибыль у «Дикси» всегда была на низком уровне относительно конкурентов, и не стало неожиданным, что прибыль сильно сократилась при падении продаж на 13 миллиардов рублей к уровню предыдущего года. «Различные неденежные расходы и некоторые издержки не удалось сократить, даже несмотря на уменьшение торговых площадей. В частности, расходы по аренде даже увеличились на 3 процента — до 5,5 миллиарда рублей», — констатирует эксперт.

Самое плохое, по его словам, — падение трафика. По сопоставимым магазинам он упал на 12 процентов. «К сожалению, в розничной торговле падение продаж вызывает отток ассортимента, что очень быстро приводит к оттоку покупателей, и, как следствие, к еще большему падению продаж и трафика», — говорит Георгий Ващенко.

Эксперт подчеркивает, что в третьем квартале финансовый результат будет зависеть от того, сохранится ли падение продаж. «Пока компания не дает четких ориентиров. У компании, несмотря на сокращение долга на 20 процентов, за два года сохраняется высокая долговая нагрузка, выше трехкратного показателя EBITDA, а это подрывает возможности занимать средства на финансирование капитальных затрат», — говорит Георгий Ващенко.

Эксперт полагает, что процесс закрытия магазинов продолжится и в третьем квартале, вероятность получить прибыль в третьем квартале, по его мнению, низка.

«Дикси» — крупный российский ретейлер, управляет торговыми сетями «Дикси», «Виктория», «Мегамарт» и «Минимарт». По состоянию на 30 июня 2017 года группа компаний управляла 2717 магазинами, включая 2550 магазинов «у дома» «Дикси», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов.

