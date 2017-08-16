В Крыму высмеяли намерение Ислямова вернуть полуостров силой

Намерение организатора блокады Крыма Ленура Ислямова вернуть полуостров в состав Украины военным путем «вызывает сарказм и улыбку». Об этом в среду, 16 августа, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

«Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. (...) Вся эта история ровным счетом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег», — отметил он.

Смирнов добавил, что, по его мнению, Ислямова ждет то же самое, что произошло с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили: тот подал в отставку по собственному желанию и ушел с поста советника президента. Вскоре после этого глава государства Петр Порошенко лишил политика гражданства.

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«Он (Ислямов — прим. «Ленты.ру») может находиться в Киеве до тех пор, пока ему дадут пинка, как это произошло, допустим, с Саакашвили. Исход ровно такой. Никаких отрядов не будет», — пояснил глава госкомитета крымского правительства.

Накануне организатор и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что активисты запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» готовы вернуть полуостров в состав Украины военным способом. «Нам нужно укреплять свои силы внутри и готовиться к освобождению территории. Если понадобится — военным путем. Мы, крымские татары, никому не позволим решать судьбу Крыма без нас», — сказал он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.