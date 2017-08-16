Крым
 

В Крыму высмеяли намерение Ислямова вернуть полуостров силой

Перейти в «Мою Ленту»
Ленур Ислямов
Ленур Ислямов

Намерение организатора блокады Крыма Ленура Ислямова вернуть полуостров в состав Украины военным путем «вызывает сарказм и улыбку». Об этом в среду, 16 августа, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», передает РИА Новости.

«Пусть сначала вернет многомиллионные долги, которые он должен кредиторам. (...) Вся эта история ровным счетом направлена только на то, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы запросить на Западе денег», — отметил он.

Смирнов добавил, что, по его мнению, Ислямова ждет то же самое, что произошло с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили: тот подал в отставку по собственному желанию и ушел с поста советника президента. Вскоре после этого глава государства Петр Порошенко лишил политика гражданства.

«Он (Ислямов — прим. «Ленты.ру») может находиться в Киеве до тех пор, пока ему дадут пинка, как это произошло, допустим, с Саакашвили. Исход ровно такой. Никаких отрядов не будет», — пояснил глава госкомитета крымского правительства.

Накануне организатор и координатор блокады Крыма Ленур Ислямов заявил, что активисты запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» готовы вернуть полуостров в состав Украины военным способом. «Нам нужно укреплять свои силы внутри и готовиться к освобождению территории. Если понадобится — военным путем. Мы, крымские татары, никому не позволим решать судьбу Крыма без нас», — сказал он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ислямов пригрозил силой вернуть Крым в состав Украины
Ислямов потребовал от Украины денежных компенсаций за потерю Крыма
Организатор блокады Крыма признался в наличии российского гражданства
Последние новости
Путин выразил соболезнования семье Глаголевой
Саакашвили запланировал свое возвращение на Украину на 10 сентября
Стас Барецкий попытался убедить СМИ в стрельбе из пулемета в Москве
«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Пенс рассказал о готовности США применить любые методы в отношении КНДР
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
Баттл Оксимирона и Гнойного попал в тренды в Германии и вызвал недоумение немцев
Другие материалы рубрики
Крым00:08Сегодня

Докопались

О каких тайнах Крыма расскажут находки 2017 года
18:05Сегодня

Овсянников заявил о неразрывной связи Севастополя с Черноморским флотом

20:5715 августа

Частный инвестор простимулирует виноградарство в Севастополе

15:1128 июля

Подача электричества в Крым восстановлена по двум из четырех веток энергомоста

Крым13:35 5 июля

Работа над будущим

Что означает череда визитов федеральных чиновников в Севастополь
19:26Сегодня

Организаторы фестиваля «Опера в Херсонесе» рассказали о деталях мероприятия

09:1015 августа

Власти Крыма констатировали провал «туристической блокады» полуострова

15:1225 июля

«Информационный канал Севастополя» перезапустил вещание

Крым00:0030 июня
Вид на Генуэзскую крепость, XIV век

Разобрали по камешку

По чьей вине символы Феодосии рушатся и покрываются плесенью
14:2715 августа

Шарий рассказал о застройке Севастополя бывшими украинскими чиновниками

14:4214 августа

В Севастополе назначили нового главу департамента здравоохранения

15:2221 июля

В Севастополе пройдут соревнования по водолазному многоборью

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Сотрудник дорожной службы перекрыл дорогу в Видном ради свадьбы соседа
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
«Когда именем Христа будут творить беззаконие»
Православная молодежь о готовности умереть за веру и поддержке Сталина
Путин вручил главе Калининградской области «знаменитую зеленую папку»
Путин призвал ведомства отказаться от практики работы в стиле сталинского НКВД
На Урале похитители неисправного автомобиля толкали его несколько километров
Все материалы
Мир
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Пенс рассказал о готовности США применить любые методы в отношении КНДР
Бывший Великий магистр Ку-клукс-клана поблагодарил Трампа за защиту памятников
Ультраправые случайно призвали немцев вернуть себе швейцарскую гору
За ночь «эскадроны смерти» Дутерте убили 32 наркоторговца
Американцам запретили вступать в группировку «Хизб-уль-Муджахиддин»
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Бойцы ВСУ рассказали о боящихся появляться на передовой командирах
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
Главе «Южмаша» посоветовали говорить по спецсвязи после розыгрыша пранкеров
В Днепропетровске пьяный участник АТО избил четырех полицейских
Порошенко поручил расследовать возможную поставку ракетных двигателей в КНДР
Американцы подготовили военных разведчиков ВСУ для службы в Донбассе
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
ЦБ не представил доказательств законности ввода временной администрации в «Югру»
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Автора письма о проблемах банков вызвали в ЦБ
Цены в России падали три недели подряд
«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась в четыре раза
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
Корпорация МСП предоставила МИБ и ЕАБР гарантию на строительство ГЭС в Карелии
Ретейлер «Дикси» сократил прибыль и нарастил убытки в 2017 году
WSJ узнала о намерении Apple потягаться с производителем «Игры престолов»
«Газпром» в 2017 году увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 12 процентов
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Путин призвал убедить Минск перевозить нефтепродукты по российским дорогам
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Авиация Тихоокеанского флота потренировалась летать в циклоне
Патрушев назвал главные цели международных террористов в России
Улюкаев обвинил ФСБ в провокации взятки на основании ложного доноса
Каспийскую флотилию подняли по тревоге на проверку боеготовности
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Motorola изобрела самовосстанавливающееся стекло для смартфонов
В США нашли огромные запасы лития
Популярная пищевая добавка названа регулятором генетической программы организма
Казахстан оказался родиной яблок
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
Кадыров нашел решение проблемы судей в российском футболе
«Зенит» проиграл «Утрехту» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Православный канал покажет российский хоккей с мячом
Юные хоккеисты устроили массовую драку после матча
Названа сумма призовых «Спартака» за участие в групповом этапе Лиги чемпионов
Черчесов вызвал трех футболистов «Тосно» в сборную России на матч с «Динамо»
Все материалы
Культура
Утратили Веру
Какими фильмами запомнится скончавшаяся 16 августа Вера Глаголева
Малыш, ты меня волнуешь
Тирион, Человек из другого места и другие великие карлики из фильмов и сериалов
«Он хотел, чтобы плохо было всем»
Почему в современной России полюбили Ивана Грозного и забыли Петра I
Баттл Оксимирона и Гнойного попал в тренды в Германии и вызвал недоумение немцев
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2017 года
Басте запретят въезд на Украину
Джорджу Мартину отказались перевести вопрос про Путина
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
СМИ назвали сроки выхода программы Малахова на «России 1»
Познер ответил на предложение Шнурова сразиться в баттле
Хакер вскрыл машину для потерявшей ключи семьи
Американец отомстил школьному хулигану «невероятным» сексом с его матерью
Все материалы
Ценности
Ведь у меня есть старый «Бумер» — быстрый и шальной
Страсть к немецкому — это надолго
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Premiata отправила модель с синдромом Дауна в постапокалиптический мир
«Прокачанный» Nokia 3310 оценили в половину биткоина
Японцы создали «Rolls-Royce среди спиннеров»
BMW привезет на конкурс элегантности секретный родстер
Chloe предложила утепляться огромными мужскими рубашками
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
Туристов отказались пускать в зону отдыха английского аэропорта из-за одежды
Отель в Италии спровоцировал скандал из-за туалетного знака для геев
Приготовление омлета из 10 тысяч яиц в Бельгии сняли на видео
Туристы в Испании за 15 минут замучили дельфина до смерти ради селфи
Китайский самолет экстренно сел в Москве из-за членовредительства пассажира
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
Радужные перспективы
Брутальные мужчины примеряют женскую одежду — кому это выгодно?
В швейцарских супермаркетах появятся котлеты из червей
Американец на Honda уничтожил чужие Rolls-Royce и Bentley
Британский цирк начал искать замену Маринованной леди
Бездомные собаки на улицах Мумбаи поголубели
Все материалы
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Невозможно короткие автомобили
Как бы выглядели машины, если бы у них была всего одна ось
Машины, которые оказались никому не нужны
На них потратили кучу времени и денег, но что-то пошло не так
Тест: кто сделал эту машину?
Чудовищный тест про машины без первичных признаков
Ford будет предлагать руль и педали в качестве опций
Toyota придумала прозрачные передние стойки
Самый дешевый Renault Kaptur обзавелся вариатором
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы