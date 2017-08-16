Американцам запретили вступать в группировку «Хизб-уль-Муджахиддин»

США ввели санкции против сепаратистской кашмирской группировки «Хизб-уль-Муджахиддин». Об этом сообщает Reuters.

Согласно решению американского минфина, все активы организации в США будут заморожены, американским гражданам запрещено вступать в ряды группировки, оказывать ей какую-либо помощь и вести с ней торговые операции.

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«Хизб-уль-Муджахиддин» — кашмирская сепаратистская группировка, основанная в 1989 году. Она придерживается пропакистанских позиций, выступает за отделение Кашмира от Индии и присоединение его к Пакистану. В ЕС и Индии запрещена как террористическая.

Активным членом организации был известный сепаратист Бурхан Вани, ликвидированный индийскими спецслужбами в 2016 году. Его гибель стала поводом к началу массовых беспорядков в штате Джамму и Кашмир, продолжающихся и по сей день.