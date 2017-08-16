В 28 городах России покажут «Терминатор 2» в формате 3D до премьеры

В кинотеатрах сети «Синема парк» и «Формула кино» пройдут допремьерные показы фильма «Терминатор 2: Судный день» в формате 3D. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показы пройдут в 28 городах России, в том числе в Москве, Белгороде, Санкт-Петербурге, Ижевске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани и Воронеже.

Сеансы состоятся 19 августа в 20:00. В широкий прокат картина выйдет 24 августа.

Билеты доступны на сайтах «Синема парк» и «Формула кино».

В 2012-м Кэмерон уже выпускал 3D-версию «Титаника», что позволило драме подняться на вторую строчку в списке самых кассовых фильмов в истории: общие сборы ленты за 1997 и 2012 годы составили 2,2 миллиарда долларов.

Вторую часть «Терминатора» эксперты считают лучшей в серии. Фильм номинировали на «Оскар» в большинстве технических категорий, и он завоевал награду в четырех, в том числе за лучшие визуальные эффекты. Картина также получила пять премий «Сатурн». Главные роли, помимо Шварценеггера, исполнили Линда Хэмилтон и Эдвард Ферлонг, которому в 1991 году было 14 лет.