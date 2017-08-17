Тренировочная база для космонавтов появится в Крыму

В Крыму будет построен развлекательно-образовательный космический парк, а также тренировочная база для подготовки космонавтов. Об этом изданию «КрымИнформ» рассказал начальник Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Юрий Лончаков.

«Это будет музейный комплекс, развлекательный кластер, где дети и взрослые смогут попробовать, что такое космос. Поработать с тренажерами, в скафандре. И, конечно же, это направление студенческое и детские космические образовательные лагеря», — пояснил Лончаков.

Он рассказал, что в мире не существует аналогов подобного космопарка. Вопрос с финансированием проекта пока не решен. «Я надеюсь, что это будет сделано при поддержке государства. Есть техническое задание, которое мы предоставим правительству Крыма и после этого будем уже говорить о стоимости», — добавил он.

Депутат крымского парламента, ветеран космических войск Валерий Аксенов предложил разместить комплекс в Евпатории. «Администрация города Евпатории зарезервировала под проект площадку в районе восьми гектар. Но пока на сегодня идет только выработка окончательной концепции. Я считаю, что Евпатория — это наиболее приемлемое место», — считает Аксенов.

