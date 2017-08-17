Пьяный волгоградец пострелял из окна по шумным соседским детям

В Волгограде 51-летний мужчина устроил стрельбу из окна по детской площадке. Об этом сообщает Volga-day.ru.

Инцидент произошел 15 августа во дворе одного из домов по улице Льговской. Нетрезвый мужчина высунулся из окна квартиры и открыл огонь по детям из-за шума. В результате инцидента никто не пострадал.

«На место происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции, которые установили личность стрелявшего. Им оказался 51-летний волгоградец. У него изъяты три зарегистрированных гладкоствольных ружья 16 калибра», — говорится в сообщении регионального управления МВД.

В отношении мужчины составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Кроме того, нарушителю предстоит выплатить крупный штраф, а также его лишат лицензии на оружие.

В начале июня житель Волгограда из-за громкой музыки открыл огонь из окна многоэтажного дома четыре автомобиля, припаркованных во дворе. Стрелок объяснил свои действия желанием успокоить молодых людей, которые слушали громко включенную музыку в своих машинах.