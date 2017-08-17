Вынесен приговор по делу о гибели 17 человек при пожаре в московской типографии

Руководители типографии ООО «Печатный экспресс», генеральный директор 46-летний Сергей Москвин и главный инженер 49-летний Антон Яцков, признаны судом виновными в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель 17 человек, и осуждены к 2,5 и 3,5 годам колонии-поселения соответственно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Бутырском суде столицы, где вечером в четверг, 17 августа, был оглашен приговор.

В ходе следствия генеральный директор Москвин свою вину признал полностью, а главный инженер Яцков виновным себя не считал. Об этом же они заявили в ходе суда.

Как установлено в ходе следствия и суда, причиной пожара стала неисправность осветительного оборудования, а к массовой гибели людей привела проведенная руководством типографии самовольная перепланировка помещения. Кроме того, все помещения были захламлены горючими предметами, часть из которых при горении выделала токсичные вещества. Все это в комплексе и привело к быстрому распространению пожара на четыре этажа здания, и в конечном итоге — к гибели людей.

Здание типографии «Печатный экспресс» на Алтуфьевском шоссе загорелось утром 27 августа 2016 года. Во время тушения пожара были обнаружены тела 16 погибших, причем большинство — в отрезанной огнем в первые же минуты пожара комнате на четвертом этаже, переоборудованной в раздевалку. Еще три человека были госпитализированы, один из них через несколько дней скончался в реанимации.

Сразу после пожара Антон Яцков и Сергей Москвин скрылись. Яцков был задержан на следующий день, а Москвин через несколько дней явился с повинной к следователю.