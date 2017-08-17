S&P подтвердило рейтинг банка «Открытие» на уровне «В+»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг банка «Открытие» на уровне «В+». Агентство также оставило краткосрочный рейтинг банка на уровне «В». Решение S&P обусловлено результатами финансовой отчетности кредитной организации за июль, которые демонстрируют стабилизацию бизнеса и улучшение показателей ликвидности.

По оценке аналитиков агентства, запас ликвидности «Открытия» остается стабильным. Как следует из отчетности банка, показатель Н2 (мгновенная ликвидность) на 1 августа почти в пять раз превысил нормативное значение и составлял 74 процента (при нормативе не менее 15 процентов).

Показатель Н3 (текущая ликвидность) превышал норматив более чем в 3,5 раза и составлял 185,8 процента (нормативное значение — не менее 50 процентов).

Показатель краткосрочной ликвидности (Н26) составлял 97 процентов при нормативе не менее 80 процентов. Поскольку у банка нет крупных долговых обязательств, которые были привлечены на открытом рынке и сроки погашения которых наступают в ближайшие полгода, аналитики S&P ожидают сохранения адекватных показателей ликвидности «Открытия» в ближайшее время.

Кроме того, отмечает агентство, к середине августа банк «Открытие» стабилизировал отток средств клиентов, главными причинами которого стали плановые возвраты депозитов юридических лиц в связи новыми регулятивными требованиями в РФ в отношении минимального уровня национального рейтинга, а также плановые погашения нескольких крупных краткосрочных депозитов.

Сохранению позиций банка, по ожиданиями S&P, будет также способствовать его значимость для российской финансовой системы, обусловленная значительной рыночной долей и ролью «Открытия» в российском банковском секторе.

«Банк "Открытие" был включен в опубликованный Банком России перечень 10 системно значимых финансовых организаций. В связи с этим мы полагаем, что существует "умеренно высокая" вероятность получения экстраординарной поддержки от государства в случае необходимости. Как следствие, мы ожидаем, что банк сможет получить дополнительную краткосрочную поддержку от Банка России в случае увеличения оттока средств, а также считаем, что он будет иметь доступ к необеспеченным кредитным ресурсам Банка России в этом случае», — заключают аналитики S&P.

«Сохранение рейтинга S&P на прежнем уровне является подтверждением стабильности бизнеса и ключевых показателей деятельности банка, — говорит Анатолий Предтеченский, управляющий директор «Открытия». — Мы успешно справились с возвратом средств клиентов, который носил плановый характер. Устойчивость работы банка обеспечена заблаговременно созданной избыточной подушкой ликвидности, о чем свидетельствуют показатели нормативов ликвидности, которые выполнялись и выполняются с большим запасом. На текущий момент «Открытие» обладает достаточным ресурсом не только для поддержания всех нормативов на должном уровне, но и для дальнейшего эффективного развития бизнеса».