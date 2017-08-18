Пострадавшая в ДТП упала с каталки в больнице, впала в кому и умерла

Видео: РЕН ТВ.

Женщина, которую сбила машина, упала с каталки в больнице, куда ее доставили. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщает РЕН ТВ, не уточняя, где произошел инцидент. Однако, судя по контексту, речь идет о Московской области.

По словам брата виновника ДТП, после аварии и инцидента в медучреждении на голове пострадавшей образовалась большая гематома. Затем женщина потеряла сознание и впала в кому. Через три месяца она умерла, не приходя в сознание.

Родственники покойной подали гражданский иск к автомобилисту о компенсации морального вреда в размере девяти миллионов рублей.

«В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться, уголовное дело в отношении водителя передано в Серпуховский городской суд», — передает телеканал.