Бойцы СОБР оцепили мечеть во Владивостоке

Во Владивостоке вооруженный отряд быстрого реагирования оцепил здание мечети, где проходил традиционный пятничный намаз. Об этом сообщает местное издание VL.ru

По словам одного из прихожан, около десяти вооруженных бойцов СОБР прибыли к мечети на улице Шепеткова около 14:00 по местному времени (7:00 мск). Здание окружили, несколько сотрудников вошли внутрь и начали проверку документов собравшихся. Проведя это действие, они уехали.

В пресс-службе Росгвардии изданию сообщили, что спецподразделение СОБР оказывало поддержку в проведении следственно-оперативных действий, не уточняя конкретное ведомство, которое ими занималось. При этом в пресс-службах Следственного комитета по Приморскому краю и УМВД Владивостока рассказали, что не располагают информацией о проведении каких-либо операций в этом районе города.

Участники пятничной молитвы рассказали, что сегодня перед намазом в мечети прочитали молитву за убитого недавно четырехлетнего мальчика Иброхима Очилова. Тело ребенка нашли 17 августа в сумке в одной из квартир дома, где он проживал. 14 августа Иброхим вышел из дома и не вернулся. Как сообщает издание, задержан по подозрению в совершении этого преступления был задержан 29-летний гражданин КНДР.